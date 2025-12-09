B.F., Riccardo Bovino si dimette dal CdA

(Teleborsa) - B.F.
, holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, ha reso noto che Riccardo Bovino
, eletto consigliere di dall'assemblea degli azionisti del 5 giugno 2025 nell'ambito della lista presentata dall'azionista Arum S.p.A., amministratore non esecutivo e membro del Comitato Nomine e Remunerazioni, ha comunicato alla società le proprie dimissioni dalla carica di consigliere con efficacia dal 6 dicembre
2025, per sopravvenuti impegni personali.(Foto: Benjamin Child on Unsplash)