MAIRE, nuovi contratti per complessivi 260 milioni di dollari

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha annunciato che le sue controllate si sono aggiudicateper unda clienti internazionali principalmente in Europa, Asia e Sud America.In particolare,si è aggiudicata un contratto per un progetto di PKN Orlen per un impianto di pre-trattamento che produrrà diesel rinnovabile (HVO) in, dove NextChem agirà in qualità di integratore tecnologico."Questa aggiudicazione da PKN costituisce una testimonianza dell'expertise di MAIRE nei carburanti rinnovabili e nella creazione di valore da biocarburanti di seconda generazione ottenuti da colture per scopi non alimentari - ha commentato l'- Grazie all'del gruppo, MAIRE conferma il proprio ruolo di abilitatore e integratore tecnologico nella transizione energetica".