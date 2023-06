Meloni a Parigi per incontrare Macron

Vivendi

TIM

(Teleborsa) - Sarà una visita breve ma cruciale quella della, dove incontrerà il Presidente francese, per discutere di una serie di temi cruciali nell'agenda dei due leader.Meloni, dopo aver partecipato(BIE), sarà ricevuta all'Eliseo per discutere dei dossier caldi, sul solco dell'intesa raggiunta durante il bilaterale di Hiroshima. Base di partenza il Trattato del Quirinale, ma la strada è ancora tutta in salita.Se ilappare ancora, un'intesa potrebbe essere trovata su, come il Patto di stabilità, anche in vista del vertice di fine giugno, e sul comune e convinto sostegno all. Si parlerà anche diper l'Italia come, lae gli equilibri nel settore delleSi partirà dalla, motivo principale della visita di Meloni a Parigi, su cui il governo sta lavorando assieme alla Regione Lazio ed al sindaco Roberto Gualtieri. Determinante sarà proprio la vista della Premier, che segue quella del principe saudita, anche lui a Parigi per sostenere la candidatura diall'Expo. Sarà questo un momento cruciale per Meloni, che dovràche Roma sia la scelta migliore per l'Expo e, a questo fine, è rivolto anche lo spettacolo che l'ambasciata italiana a Parigi offrirà stasera, con tanto di Colosseo sullo sfondo, luci e colori, per raccontare il meglio dell'Italia.Altro tema storico la, un dossier che accomuna contro l'opposizione agguerrita degli ambientalisti italiani e francesi, tornati a farsi sentire negli ultimi tempi, e dopo l'allarme sui possibili ritardi nella costruzione della tratta francese, categoricsmentr smentiti dal governo.C'è poi qualche tema più strettamente industriale e strategico, come quello che concerne le telecomunicazioni ed il ruolo della francesenel bloccare il. I francesi detengono una quota del 23,7% della società italiana ed hanno sinora bloccato la scelta del partner con cui portare avanti il progetto. Ma si è giunti questa settimana ad una fase critica perchéfra le offerte concorrenti di, la società che controlla la rete, posto che gli americani hanno avanzato la proposta migliore sotto il profilo economico.