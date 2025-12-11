Milano 15:13
TIM, il 24 febbraio risultati preliminari 2025 e aggiornamento del piano

(Teleborsa) - TIM, colosso italiano delle telecomunicazioni, aggiornerà il piano industriale il 24 febbraio, in concomitanza con i risultati preliminari 2025. È quanto risulta dal calendario degli eventi societari per il 2026.
