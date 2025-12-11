Milano
15:13
43.802
+0,77%
Nasdaq
10-dic
25.776
0,00%
Dow Jones
10-dic
48.058
+1,05%
Londra
15:13
9.664
+0,09%
Francoforte
15:12
24.248
+0,49%
Giovedì 11 Dicembre 2025, ore 15.29
TIM, il 24 febbraio risultati preliminari 2025 e aggiornamento del piano
TIM, il 24 febbraio risultati preliminari 2025 e aggiornamento del piano
Finanza
,
Telecomunicazioni
11 dicembre 2025 - 15.11
(Teleborsa) -
TIM
, colosso italiano delle telecomunicazioni,
aggiornerà il piano industriale
il
24 febbraio
, in concomitanza con i risultati preliminari 2025. È quanto risulta dal calendario degli eventi societari per il 2026.
