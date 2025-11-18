Piazza Affari: rosso per Telecom Italia

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia telefonica
, che mostra un decremento del 2,49%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Telecom
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,57%, rispetto a -1,8% del principale indice della Borsa di Milano
).
Tecnicamente, l'azienda telefonica
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,4925 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,4869. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,4981.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)