Piazza Affari: rosso per Telecom Italia

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia telefonica, che mostra un decremento del 2,49%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Telecom mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,57%, rispetto a -1,8% del principale indice della Borsa di Milano).


Tecnicamente, l'azienda telefonica è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,4925 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,4869. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,4981.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
