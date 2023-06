MAIRE, al via oggi programma acquisto azioni proprie

MAIRE

(Teleborsa) - Parte oggi, 22 giugno, il programma di acquisto di azioni proprie di, come deliberato dall'assemblea lo scorso 19 aprile che ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie per 18 mesi.Le operazioni di acquisto saranno effettuate sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, tramite di Intesa Sanpaolo quale intermediario abilitato incaricato.Gli acquisti delle azioni dovranno essere effettuati entro il 13 luglio 2023.Ilè pari a 1.100.000 corrispondenti allo 0,335% del numero complessivo di azioni ordinarie in circolazione."Tenuto conto dell'attuale quotazione del titolo MAIRE, il potenziale esborso massimo di acquisto per l'operazione è stimato in circa 3,678 milioni di euro", si legge in una nota nota.Alla data del 21 giugno, la società detiene numero 109.297 azioni proprie in portafoglio.