Tamburi, accordo con Mercati con investimento in Apoteca Natura

Tamburi Investment Partners

(Teleborsa) -(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato, socio attivo di numerose eccellenze imprenditoriali, ha raggiunto un accordo con la famiglia Mercati (Gruppo Aboca) per investire congiuntamente nello sviluppo di Apoteca Natura, primo network internazionale di farmacie benefit, promotrici di un concetto di salute consapevole e di un’integrazione nella filiera sanitaria.L’investimento - spiega una nota - verrà realizzato tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale nella costituenda Apoteca Natura Investment, holding che deterrà la totalità del capitale di Apoteca Natura.TIP acquisirà una quota del 28,57%, mentre la famiglia Mercati manterrà la maggioranza.L'investimento rappresenta il primo passo di una partnership industriale di lungo periodo in ambito retail in cui potranno trovare espressione sinergica la profonda conoscenza del settore e le esperienze industriali della famiglia Mercati con le relazioni industriali e le competenze di TIP.Gli obiettivi comuni sono lo sviluppo e la diffusione del modello di business di Apoteca Natura, declinati nelle seguenti direttrici:consolidamento e sviluppo del modello di affiliazione di farmacie indipendenti nei mercati già attivi (Italia, Spagna, Portogallo) ed ingresso in nuovi mercati europei (Francia e Germania tra i primi); allargamento selettivo della rete di farmacie di proprietà con particolare attenzione a quelle che fanno parte della rete Apoteca Natura; progressivo coinvolgimento dei farmacisti appartenenti alla rete anche come potenziali azionisti a livello di network; progressivo ampliamento dei servizi offerti e del listino dei prodotti a marchio Apoteca Natura.