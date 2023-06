Commerzbank, ulteriori accantonamenti per mBank dopo sentenza tribunale

Commerzbank

(Teleborsa) -ha comunicato che registrerà un ulteriorea causa della sua(per il suo portafoglio di prestiti in CHF). Il risultato operativo del secondo trimestre di Commerzbank sarà gravato da un importo corrispondente che sarà contabilizzato come ricavi negativi in "Altri proventi netti".L'accantonamento aggiuntivo deriva da un adeguamento dei modelli di accantonamento principalmente in conseguenza di unarelativa ai prestiti in valuta estera di un concorrente di mBank.Nonostante questo onere, Commerzbank mira ancora a un. Le prospettive dipendono dall'ulteriore sviluppo dei mutui in franchi svizzeri di mBank e si basano sull'ipotesi di una lieve recessione in Germania.