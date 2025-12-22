TIM, Corte di Cassazione conferma restituzione canone 1998

(Teleborsa) - Sabato TIM
ha comunicato di aver ricevuto comunicazione in merito alla "sentenza della Corte di Cassazione
che conferma la restituzione del canone concessorio preteso per il 1998
, chiudendo così un contenzioso durato oltre 20 anni".
La sentenza della Cassazione - spiega la società - "rigetta infatti il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
conferma in via definitiva la decisione della Corte d'Appello di Roma dell'aprile 2024".
La somma dovuta è "pari al canone originario, di poco superiore a 500 milioni di euro, più la rivalutazione e gli interessi maturati, per un totale di poco superiore a 1 miliardo di euro
".