Milano 10:54
44.627 -0,29%
Nasdaq 19-dic
25.346 0,00%
Dow Jones 19-dic
48.135 +0,38%
Londra 10:54
9.856 -0,42%
Francoforte 10:54
24.298 +0,04%

TIM, Corte di Cassazione conferma restituzione canone 1998

Atteso rimborso di poco superiore a un miliardo di euro

Finanza
TIM, Corte di Cassazione conferma restituzione canone 1998
(Teleborsa) - Sabato TIM ha comunicato di aver ricevuto comunicazione in merito alla "sentenza della Corte di Cassazione che conferma la restituzione del canone concessorio preteso per il 1998, chiudendo così un contenzioso durato oltre 20 anni".

La sentenza della Cassazione - spiega la società - "rigetta infatti il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
conferma in via definitiva la decisione della Corte d'Appello di Roma dell'aprile 2024".

La somma dovuta è "pari al canone originario, di poco superiore a 500 milioni di euro, più la rivalutazione e gli interessi maturati, per un totale di poco superiore a 1 miliardo di euro".
Condividi
```