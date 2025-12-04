S&P migliora l'outlook a positivo su Deutsche Bank e Commerzbank

Deutsche Bank

(Teleborsa) -ha rivisto l'su, e ha confermato i rating a lungo e breve termine "A/A-1". L'outlook riflette l'aspettativa che Deutsche Bank raggiunga una crescita equilibrata di fatturato e franchise, mantenga la disciplina di costi e sottoscrizione e dimostri una leva operativa positiva.L'agenzia di rating ritiene che Deutsche Bank sia, iniziando a sfruttare appieno le opportunità del suo modello di business diversificato, a seguito di una trasformazione pluriennale di successo in un'organizzazione più focalizzata, efficiente e prevedibile. Considera ambiziosi i nuovi obiettivi finanziari di Deutsche Bank, sebbene raggiungibili se le condizioni di mercato e l'economia rimarranno favorevoli. Le recenti performance sono state solide e riteniamo che ciò abbia rafforzato la credibilità del management nel ridurre il divario di redditività con i competitor con rating più elevati.Inoltre, S&P ha rivisto l'sue ha confermato i rating a lungo e breve termine "A/A-1". L'outlook positivo indica che potremmo aumentare i nostri rating su Commerzbank se la banca migliorerà ulteriormente la sua redditività strutturale corretta per il rischio, raggiungendo sostanzialmente i suoi principali obiettivi strategici nei prossimi due anni.L'agenzia di rating afferma che Commerzbank sta s, implementando la sua avanzata strategia Momentum. Se realizzata, questa strategia garantirebbe una redditività corretta per il rischio più solida e costante, che tipicamente osserviamo tra le banche con rating più elevato. Prevede che Commerzbank manterrà una solida capitalizzazione come punto di forza chiave del rating, nonostante le distribuzioni complete previste agli azionisti.