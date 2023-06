Tassi BCE, Giorgetti: non è che c'è rischio recessione, in Germania è arrivata

(Teleborsa) - "Non è che c'è rischio, inè arrivata". Così il ministro dell'Economia e delle Finanze,, a Montecitorio a margine delle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossima. Il ministro ha risposto ad una domanda sul rischio recessione per l'Italia dopo il nuovo annuncio della presidente della, Christine Lagarde, sull'ulteriorea luglio."Quello che c'è da dire l'ho detto nelle sedi Ecofin ed Eurogruppo", ha dichiarato Giorgetti.