BCE, prospettive per crescita e inflazione restano altamente incerte

(Teleborsa) - Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ritiene che "le", con i rischi al rialzo per l'inflazione che includono potenziali nuove pressioni al rialzo sui costi di energia e cibo, anche in relazione alla guerra della Russia contro l'Ucraina. Lo si legge nell'della BCE, che arriva a distanza di due settimane dall'ultimo aumento dei tassi da 25 punti base.Viene spiegato che la crescita potrebbe essere più lenta, mentre nuove tensioni sui mercati finanziari potrebbero portare a condizioni di finanziamento ancora più restrittive del previsto e indebolire la fiducia.Secondo la BCE, ledall'ultima revisione del dicembre 2022", in quanto condizioni di finanziamento più rigide stanno aumentando i costi di finanziamento delle banche e il rischio di credito dei prestiti in essere.Il rapporto evidenzia che"è in calo ma si prevede che" e che gli indicatori delle pressioni di fondo sui prezzi "rimangono forti, anche se alcuni mostrano timidi segnali di attenuazione".Viene sottolineato che leassicureranno che i tassi di interesse di riferimento saranno portati a livelli sufficientemente restrittivi per ottenere un ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo di medio termine del 2% e saranno "mantenuti a tali livelli per tutto il tempo necessario".L'Economic Bulletin ricorda chenegli ultimi mesi e descrive come "nel breve periodo, ma si rafforzerà nel corso dell'anno, man mano che l'inflazione scende e le interruzioni dell'offerta continuano ad allentarsi". Le condizioni nei diversi settori dell'economia sono disomogenee: il settore manifatturiero continua a indebolirsi, in parte a causa della minore domanda globale e delle condizioni di finanziamento più restrittive, mentre i servizi rimangono resilienti.Con l'attenuarsi della crisi energetica, secondo la BCE, i governi dovrebbero "e in modo concertato le relativeper evitare di aumentare le pressioni inflazionistiche a medio termine, che richiederebbero una risposta di politica monetaria più energica".