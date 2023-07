Mattarella in visita ufficiale in Cile: con l'Italia condivisi i valori democratici

(Teleborsa) - "L'ha da sempre intrattenuto profondecon il, alimentate anche dalla presenza di un'ampia collettività di origine italiana che è parte integrante del popolo cileno, nonché dallae dello, dalla comune azione - anche a livello internazionale - a tutela dei diritti umani". Così il Presidente della Repubblica,, nel corso dellaintitolata “, all'Università del Cile."Desidero ricordare, a questo proposito, l'promossi dai Presidenti Bachelet e Lagos. Si tratta di valori universali che hanno segnato drammaticamente la storia di questo Paese. Una storia che cinquant'anni fa intersecò quella della Repubblica Italiana, fino a confondersi con essa in un ricordo che oggi è patrimonio comune", ha aggiunto."L'esperienza di tanti cittadini del nostro Paese, dei giovani in particolare, è stata colpita profondamente dalle, così come larga parte dell'opinione democratica europea. Considero un onore poterlo testimoniare oggi qui, a distanza di due mesi dal compiersi del mezzo secolo che ci separa dal sacrificio del presidente. Così come desidero dare atto del grande significato rivestito dal progressivo processo di ritorno alla democrazia dopo il referendum dell'ottobre 1988, anche con l'operazione verità relativa ai luoghi di detenzione illegale e tortura", ha proseguito il Capo dello Stato.Mattarella ha poi ricordato un episodio legato all'esperienza politica dilegata al Cile. "Le forze politiche dell'Italia democratica e le sue istituzioni, a partire da quell'11 settembre del 1973, vissero fianco a fianco con il popolo cileno le sue sofferenze, non rinunciando ad atteggiamenti dima operando perché qui a Santiago l'Ambasciata italiana fosse pienamente operativa divenendo, negli anni successivi al colpo di Stato, punto di riferimento per centinaia di perseguitati, offrendo loro rifugio e salvandone la vita. Voglio ricordare undelitaliano dell'epoca, Aldo Moro, all'ambasciata in Cile - allora classificato segreto e datato 14 ottobre 1973 - con cui si dava autorizzazione, contravvenendo alla prassi, di offrireanche ai non connazionali".Al termine della sua visita a Santiago, che si conclude oggi, Sergio Mattarella, è atteso in. Domani, dopo aver deposto una corona aldi, incontrerà, al palazzo Presidenziale, il Presidente della Repubblica del Paraguay,. Al termine dei colloqui, sono previste dichiarazioni alla stampa e una colazione offerta in onore del Capo dello Stato italiano. Mattarella visiterà quindi la Scuola italiana di Asunción, accompagnato da una rappresentanza della Società Dante Alighieri.Sempre il 7 luglio pomeriggio, il capo dello Stato visiterà ile il Museo del Barro. Sabato 8 luglio, prima di far rientro a Roma, visiterà, accompagnato dal Presidente della Repubblica del Paraguay, laa Ciudad del Este.