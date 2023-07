Alfonsino costituisce Rushers per lo sviluppo della nuova piattaforma consegne

Alfonsino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, haper perseguire nello sviluppo, mediante beta test, dellaQuesta piattaforma permetterebbe alle aziende fornitrici di interagire direttamente con i propri consumatori, garantendo a questi ultimi la possibilità di avere accesso a servizi professionali di consegna, offerti da un. L'annuncio odierno segue quello dello scorso 28 giugno , in cui Alfonsino ha spiegato che la nuova piattaformadella società, che non avrà più alcun rapporto diretto con il corriere autonomo."La costituzione di Rushers rappresenta per noi un, evidenza della grande fiducia che accompagna lo sviluppo della nuova piattaforma - ha commentato il CEO- Siamo fortemente convinti della bontà del progetto, non solo in funzione dei benefici che apporterà ad Alfonsino, ma anche per l'attrattiva commerciale che potrà avere in futuro all'interno del settore, posizionandosi a tutti gli effetti come il marketplace definitivo per consegne last-mile a livello nazionale"."La nascita della nuova società testimonia laa rimanere in prima linea nella fornitura di soluzioni all'avanguardia per tutti i nostri stakeholder, oltre a sottolineare l'estrema convinzione nei confronti del progetto", ha dichiarato, CFO di Alfonsino e amministratore unico di Rushers.