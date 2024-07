Alfonsino sigla partnership con Pro per espandersi nelle Marche con Flyfood

Alfonsino,

(Teleborsa) -PMI innovativa quotata su EGM e specializzata nel servizio di food order & delivery nei comuni di piccole e medie dimensioni, annuncia la, titolare del, specializzata nellae di prodotti di oltre 30 ristoranti e farmaciedal 2017.Con questa nuova partnership, Alfonsino, rafforzando ulteriormente la propria posizione nel mercato del food delivery.La, che ha gestito nel 2023 circa 15.000 ordini, permetterà ad Alfonsino di, arricchendo l'offerta disponibile sulla propria app. Pro si adopererà affinché, entro una data prefissata, tutti i. L’accordo prevede una rgenerato nella città di Jesi per i"Siamo entusiasti di annunciare questa nuova partnership con Flyfood. - commenta, Amministratore Delegato di Alfonsino - Questo accordo rappresenta un primo tassello per la nostra strategia di espansione territoriale per linee esterne. Con l'ingresso nella città di Jesi puntiamo a rafforzare la nostra capillarità nelle Marche e siamo fiduciosi che questa collaborazione ci permetterà di diventare il player di riferimento dei centri di media dimensione della regione, oltre ad offrire un servizio efficiente e di qualità ai nostri clienti".