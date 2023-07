Swatch, fatturato record nella prima metà del 2023

Swatch Group

(Teleborsa) -, società svizzera attiva nel campo dell'orologeria, ha registrato undi 4.019 milioni di franchi svizzeri (CHF) nella, in aumento del 18% rispetto all'anno precedente a tassi di cambio costanti (+11,3% a tassi correnti), nonostante un massiccio impatto valutario negativo pari a CHF -242 milioni. Le vendite nette hanno superato dell'8,5% il precedente semestre record del 2018, a tassi di cambio costanti.L'è aumentato del 55,6% a CHF 498 milioni (anno precedente: CHF 320 milioni), con un margine netto del 12,4% (anno precedente: 8,9%).Il management del gruppo vede "" in valute locali per lain tutte le regioni e segmenti di prezzo. I marchi introdurranno sul mercato molti prodotti innovativi, soprattutto - ma non solo - nei segmenti di fascia bassa e media. "L'unica nuvola all'orizzonte rimane il contesto valutario sfavorevole", si legge in una nota.