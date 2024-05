SOL, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo

SOL

(Teleborsa) - L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti diha approvato il bilancio d'esercizio 2023 e deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,370 euro per azione (0,330 euro relativo al bilancio 2022) per ciascuna azione ordinaria (per un importo totale di 33.559.000), che sarà messo in pagamento dal 22 maggio 2024, previo stacco della cedola n. 26 il giorno 20 maggio 2024 e “record date” il 21 maggio 2024.I soci hanno approvato inoltre la destinazione a riserva indisponibile di 92.972 a copertura di utili su cambio da realizzare; la destinazione a riserva straordinaria dell’importo residuo dell’utile, pari a 27.524.906.L’esercizio 2023 si è chiuso con un fatturato consolidato pari a 1.487,1 milioni (+7,8% rispetto al 2022 e +5,3% a pari perimetro), Margine Operativo Lordo (EBITDA) pari a 382,2 milioni (+16,4% e pari al 25,7% del fatturato), Risultato Operativo (EBIT) pari a 227,1 milioni (+18,0% e pari al 15,3% del fatturato) e Utile netto pari a 145,7 milioni (+9,0% e pari al 9,8% del fatturato).L’Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria ha, infine, deliberato di approvare la modifica degli articoli 7 (Convocazione, diritto di intervento e rappresentanza in assemblea), 10 (Consiglio di Amministrazione) e 17 (Sindaci) dello statuto della Società.