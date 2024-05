Morellato Group, fatturato 2023 a 737 milioni

(Teleborsa) - Performance in crescita perl'azienda veneta attiva nel settore della gioielleria e dell'orologeria, oggi, con bennei principali mercati Europei – Italia, Francia, Germania e Austria – ein tutto il mondo.Il focus sul consumatore ha anche ispirato la crescita nell, arrivato nel 2023 a raggiungere il: un primato nel settore. Il Gruppo ha chiuso il 2023 con. L'azienda oggi conta circa 4.600 dipendenti in tutto il mondo.Core business del Gruppo è la gioielleria preziosa, che nel 2023 ha raggiunto con i brand property Bluespirit, D’Amante, CHRIST, Cleor e Live Diamond il 75% del fatturato complessivo. Iconici i marchi di orologeria entrati a far parte del Gruppo con la prima, strategica acquisizione del 2006: Sector, Philip Watch e Maserati."Aseguito dell’importante salto dimensionale e della conseguente crescita della complessità, è stato necessario rinforzare l’Organizzazione manageriale del Gruppo, seguendo le best practices dei grandi Gruppi internazionali", ha affermato, CEO Finance & Corporate Affairs di Morellato Group."Il 2023 è stato un anno particolarmente sfidante per il Gruppo. È partito con un grande salto dimensionale per il nostro modello di integrazione industriale e sviluppo multibrand: Morellato Group ha dato vita alla prima piattaforma aggregante della gioielleria e orologeria in Europa", ha dichiarato, Presidente di Morellato Group.