Aeroporto Bergamo, doppio evento culturale con "Vette di Luce" e teca volto Lorenzo Lotto

(Teleborsa) -. Nella HelloSky Lounge è stato allestito lo spin-off della, che propone un dialogo tra fotografia e pittura con una selezione didelle Orobie diin dialogo conparte della collezione Carrara.La montagna vista attraverso la pittura dell’800, la fotografia di Naoki Ishikawa, e, insieme, due progetti diffusi nel territorio: uno in pianura e un secondo in alta quota. La montagna dipinta, fotografata, raccontata, conquistata. Il paesaggio alpino idealizzato e insieme vissuto, sognato e mantenuto, aspro e amico, temuto e rispettato. Vette di Luce, attraverso l’arte, è un, una mostrae doppio percorso espositivoin pianura e, un secondo, in quota fino ai 2.300 metri. Perché la bellezza sia diffusa così come la cultura della montagna.Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato, presidente di SACBO,, direttore Accademia Carrara,, general manager Accademia Carrara,, in rappresentanza di TAV, società che gestisce HelloSky Lounge.Contestualmente,del terminal partenze Schengen, trova collocazione laeffettuato dalla Direzione Centrale Anticrimine - Servizio Polizia Scientifica e dalla Questura di Bergamo. Un allestimento cheDa un’intuizione dell’amministrazione comunale di Trescore Balneario, per celebrare i 500 anni della splendida opera di Lorenzo Lotto in Oratorio Suardi (1524), è nato il progetto finalizzato alla ricostruzione del volto dell’artista, partendo dal suo autentico autoritratto, fortemente deteriorato, presente nel grande affresco che rappresenta le, Barbara, Brigida d’Irlanda, Caterina D’Alessandria e Maria Maddalena, protettrici della famiglia Suardi.La cerimonia di scoprimento, avvenuta alla presenza dei sindaci e rappresentanti dei Comuni di Orio al Serio, Bergamo, Grassobbio e Trescore Balneario, sono intervenuti, Presidente SACBO,, Direttore Servizio di Polizia Scientifica – Direzione Centrale Anticrimine Polizia di Stato,, Questore di Bergamo.