Recordati accelera al rialzo, assist da analisti dopo accordo con GSK

(Teleborsa) - Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,63%.Il titolo è stato già oggetto di forti acquisti in mattinata sulla scia dell'annuncio di un accordo siglato con la big farmaceutica britannica GSK, per la commercializzazione di due farmaci urologici in esclusiva in 21 Paesi dell'UE.Gli analisti dihanno confermato il giudizio "buy" sul titolo alzando il target price a 53,5 euro rispetto ai 45,36 delle attuali quotazioni. Gli esperti dell'ufficio dihanno reiterato la raccomandazione "Outperform" ed il prezzo obiettivo di 50,40 euro.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,29%, rispetto a +0,34% del).Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 44,15 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 45,68. L'indebolimento diè individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 43,15.