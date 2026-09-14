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Londra: rally per GSK

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rally per GSK
Brillante rialzo per l'azienda biofarmaceutica, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,66%.
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