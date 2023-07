Recordati festeggia sigla accordo con GSK

Recordati

FTSE MIB

gruppo farmaceutico

Recordati

(Teleborsa) - Seduta positiva per, che avanza del 3,13%. dopo aver annunciato ieri la sigla di un accordo con la big farmaceutica britannica GSK , per la commercializzazione di due farmaci urologici in esclusiva in 21 Paesi dell'UE. La società italiana effettuerà un pagamento upfront di 245 milioni di euro e si attende che l'operazione porti benefici pieni a partire dal 2024.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo scenario attuale dimostra un allentamento della trendline al test del supporto 43,88 Euro. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 44,94. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 43,24.