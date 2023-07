EGM, attese nuove IPO a inizio agosto. Chi sono le nuove matricole

Riba Mundo Tecnologia (EGM)

Banca Profilo

VNE (EGM)

MIT SIM

iVision Tech (EGM)

Sicily by Car (EGM)

Industrial Stars of Italy 4

Execus (EGM)

Arras Group (EGM - Segmento Professionale)

Porto Aviation Group (EGM)

E-Globe (EGM)

(Teleborsa) - Dopo due settimane senza "campanelle" a Palazzo Mezzanotte, le, in un periodo - tra fine luglio e prima parte di agosto - che si preannuncia pieno di(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Sono infatti 8 le società che hanno presentato la comunicazione di pre-ammissione al gestore della piazza milanese, di cui 7 su EGM e 1 su EGM PRO (il segmento dedicato agli investitori professionali). Inoltre, una di queste sta attuando una business combination con una SPAC già sul listino.Riprende quindi il flusso di nuove quotazioni a Piazza Affari, che già nel primo semestre si era dimostrata la Borsa più vivace in Europa da questo punto di vista. A sbarcare sono però, in grado di, in un periodo in cui gli investitori stanno prezzando le IPO a un livello più basso delle attese degli imprenditori che portano le imprese in quotazione.Nelle scorse settimane sono infatti arrivati idi Italcer e Feralpi, mentre Maggioli ha rinunciato alla quotazione su Euronext Growth Milan per la mancanza di una valorizzazione soddisfacente.La società che hanno presentato la comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana:Riba Mundo Tecnologia è una società tecnologica di Valencia che è attiva nela livello internazionale. Fondata nel settembre del 2018 e oggi operativa in oltre 45 paesi, la società utilizza il proprio software proprietario Marvin per ottenere l'ottimizzazione dei processi di acquisto e vendita, la generazione di previsioni di domanda e l'efficientamento della gestione del magazzino dei beni di consumo, secondo moderni criteri data driven.Nel 2022, l'Italia è stato il principale paese in termini di ricavi, con un peso del 20% su un fatturato complessivo di oltre 329 milioni di euro.è Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist.Il gruppo VNE fornisceinstallate presso il cliente che interagiscono con una piattaforma informatica centralizzata. Il gruppo produce apparecchi Plug-and-Play con i quali fornisce sul punto vendita - con un unico device - molteplici servizi di pagamento: pagamenti cash, e-wallet, IPhone, dispositivi elettronici, carte di credito, utenze, multe, MAV, ricariche, deposito e prelievo di denaro da carte di debito prepagate; pagamenti elettronici erogabili in tutto il mondo senza dover omologare i devices e trovare accordi con i singoli acquirers; manutenzione, assistenza, reportistica e controllo da remoto per mezzo di VPN dedicata; verifica automatica della normativa antiriciclaggio e di quella sui pagamentiAl 31 dicembre 2022 i ricavi si riferiscono per il 78% al mercato italiano e per il 22% al mercato estero (i primi tre paesi esteri per fatturato in cui è presente VNE sono Regno Unito, Spagna e Francia).è Euronext Growth Advisor,è Specialist.iVision Tech è attiva nellain acetato nonché di occhiali combinati ovvero con frontali in acetato e aste in metallo. La società - con produzione in in Friuli Venezia Giulia - opera come wholesaler in collaborazione con importanti brand internazionali del settore della moda luxury gestendo un ciclo produttivo integrato composto da mediamente 36 processi produttivi concatenati che vanno dal disegno a mano e/o dalla prototipazione in 3D fino alle fasi finali di assemblaggio e finissaggio per poi procedere al confezionamento del prodotto.Al 31 dicembre 2022, la società ha realizzato un fatturato di 7,9 milioni di euro, per oltre il 97% sul territorio nazionale, di cui oltre l'80% derivante dalla produzione di circa n. 484.000 occhiali.è Euronext Growth Advisor.Sicily by Car (SbC) è una società, fondata nel 1963 da Tommaso Dragotto, che opera principalmente in Italia nel settore dell'. SbC, in seguito ad un programma di crescita dimensionale attuato nella seconda metà degli anni Novanta, ha avuto uno sviluppo costante ed è oggi presente con 55 uffici di noleggio operativi dislocati presso i principali aeroporti e città italiane in maniera diretta. SbC vanta un parco auto costituito da 13.000 vetture che comprende vetture economiche, compatte, cabrio, station wagon, minivan e veicoli commerciali.Al 31 dicembre 2022 SbC presenta un valore della produzione pari a circa 160,9 milioni di euro, di cui circa il 99,5% realizzato in Italia, ed un EBITDA di circa 68,6 milioni. SbC ha in corso di perfezionamento un'operazione di business combination con la SPACè Euronext Growth Advisor e Specialist.Execus, costituita a Milano nel 2019 da Andrea Stecconi e Gianni Adamoli è capogruppo dell'omonimo gruppo, composto dall'emittente e dalla partecipazione dallo stesso detenuta pari al 100% nella società commerciale Execus SA di diritto svizzero, operante nelbasate sulla creazione di rapporti con potenziali clienti sulle piattaforme di social media. In particolare, il gruppo supporta aziende e liberi professionisti nel creare strategie per sviluppare il proprio business offrendo ad essi soluzioni specifiche di lead generation e lead management tramite l'utilizzo dei social network (in particolare LinkedIn) sia attraverso servizi di consulenza, di formazione aziendale sulla vendita e di presenza su LinkedIn sia tramite campagne volte all'integrazione dei sistemi di vendita.Il gruppo impiega 10 dipendenti ed il principale paese in cui opera è l'Italia.è Euronext Growth Advisor, Banca Finnat è Specialist.Arras Group, con sede a Milano, è una, strutturata come una holding operativa. In particolare, sviluppa ciascuna iniziativa con un veicolo immobiliare ad hoc controllato al 100% dalla stessa, mantenendo in capo a se stessa tutti i servizi centrali quali studi di fattibilità, progettazione, marketing. Ad oggi risultano costituiti 10 veicoli, 4 progetti in pipeline e 8 progetti attivi, di cui il primo è stato rogitato nel mese di giugno 2023. Facendo leva su una clientela internazionale di alta fascia, Arras vende le unità immobiliari "sulla carta" (ovvero su base di contratti già conclusi) così da garantire l'auto finanziabilità dei progetti e ridurre il rischio di invenduto.Al 31 dicembre 2022, il gruppo ha registrato un valore della produzione pari a circa 1,6 milioni di euro, interamente realizzato in Italia.è Euronext Growth Advisor.Porto Aviation Group opera nel settore aeronautico ed è attivo nella, lungo tutte le fasi del processo produttivo. Il gruppo è stato costituito nel 1994 e ha assunto l'attuale assetto societario nel 2019, a seguito del cambio di denominazione. Lo sviluppo delle attività ha trovato il suo fondamento nelle competenze nel settore dell'attuale presidente e AD Alberto Rodolfo Porto. Il gruppo opera attraverso un'unica business unit mediante la quale produce il velivolo ultraleggero monomotore denominato RISEN e le eliche denominate IDROVARIO, e presta le seguenti distinte attività nei confronti della clientela: vendita dei velivoli; vendita delle eliche; manutenzione e ottimizzazione dei velivoli già venduti.Porto Aviation Group ha prevalentemente una clientela straniera (principalmente USA, Germania e resto di Europa).è Euronext Growth Advisor.E-Globe, con sede a Cirò Marina (KR), è attiva dal 2009 in Italia nel, Servizi e Accessori, con particolare attenzione ai prodotti della "green economy". Il business si concretizza nella commercializzazione di prodotti acquistati direttamente dagli OEM nazionali e internazionali, distribuiti tramite canali fisici (store proprietario) e online (piattaforma Climamarket di proprietà) attraverso i canali di vendita B2C e B2B.Al 31 dicembre 2022, ha registrato ricavi pari a circa 27 milioni di euro, realizzati in Italia per il 98,6%, e un EBITDA margin del 26% circa.è Euronext Growth Advisor e Specialist.