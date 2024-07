Finance For Food verso quotazione su Euronext Growth Milan

MIT SIM

(Teleborsa) -ha avviato l'iter per la, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista l'1 agosto 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. EnVent Italia SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA),lo Specialist.Si tratta di unaattiva in Italia, costituita nel 2016 per fornire servizi generali di advisory, in particolare con una specializzazione iniziale nell'intera filiera dele dei settori ad esso collegati, nonché successivamente anche nel settore delle energie da fonti alternative e rinnovabili e nel venture capital.Le attività si riferiscono alle seguenti linee di business: (i) "”, che consiste nella prestazione di servizi di consulenza in favore di soggetti terzi quali asset manager, SGR, gestori di fondi e promotori privati ed istituzionali in relazione alla strutturazione di progetti di investimento implementati dai medesimi; (ii) "", relativa a servizi di consulenza rivolti a società operanti nei settori di riferimento (ossia, in primis, nel settore agroalimentare, energetico e del venture capital), finalizzati ad ottimizzare la pianificazione strategica e la gestione dei business dei clienti, sia in termini finanziari che industriali; e (iii) "", relativa a servizi di consulenza specialistica nella progettazione ed esecuzione di operazioni di finanza straordinaria (acquisizioni, fusioni, IPO, partnership, ecc.).Ilè composto da 5 membri: Alessandro Squeri (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Francesco Berti (Amministratore Delegato), Maria Mazzarella (Consigliere), Virginia Filippi (Consigliere), Cecilia Martire (Consigliere Indipendente).L'prima dell'ammissione è composto da: Tredici S.r.l. al 65,51% delle azioni ordinarie e 81,85% dei diritti di voto; Francesco Gianni al 16,90% delle azioni ordinarie e 8,89% dei diritti di voto; Spag S.r.l. (società riconducibile ad Arturo Semerari) al 7,60% delle azioni ordinarie e 4,00% dei diritti di voto; Lefin Holdings S.r.l. (società riconducibile a Marco Bassetti e Giovanni Luschi) al 5,00% delle azioni ordinarie e 2,63% dei diritti di voto; altri azionisti con partecipazioni inferiori al 5% al 4,99% delle azioni ordinarie e 2,63% dei diritti di voto. Tredici S.r.l. è controllata di diritto da Paolo Bordi; la partecipazione di Tredici S.r.l. è detenuta per il 48,61% direttamente e per la restante quota del 16,90% indirettamente tramite la propria controllata al 100% Valdichiesa S.r.l..La società segnala che sono presenti 500.000(10 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Tredici S.r.l., convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.