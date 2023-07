Almawave, partnership strategica con WeVee per la mobilità sostenibile

Almawave

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, ha comunicato che la controllataha siglato unadi durata triennale con, azienda europea all'avanguardia nel campo della climate tech.La collaborazione, che ha uncon possibilità ulteriori di revenue sharing, ha l'obiettivo di dare spinta all'innovazione nel panorama della mobilità elettrica e a promuovere pratiche di trasporto sostenibili in un'ampia area geografica che riguarderà in prospettiva 38 paesi.Nel dettaglio, The Data Appeal Company fornirà a WeVee Technologies(come attrazioni, siti storici, commerciali e turistici) entro un raggio di 1,5 chilometri dalladi WeVee Technologies presente attualmente in Europa con oltre 450 mila stazioni."L'accordo siglato tra The Data Appeal Company e WeVee Technologies dimostra una volta di più quanto l'Intelligenza Artificiale trovi applicazioni concrete, in grado di incidere sul benessere e lo stile di vita delle persone ma anche sull'ambiente e sulla qualità delle nostre città", ha commentatodel gruppo Almawave.