Ansaldo Energia, nuova partnership con Elettra Car Sharing e Duferco Mobility

(Teleborsa) - Nell'ambito delle iniziative a favore di una mobilità sempre più sostenibile, Ilha stretto una nuova partnership coned. L'accordo prevede l'introduzione in Ansaldo dei servizi per la mobilità aziendale forniti da Elettra Car Sharing, con il conseguente ingresso nella flotta aziendale di due auto full-electric di Elettra. Le vetture permetteranno di effettuare gli spostamenti interni all’area aziendale e i servizi in città in maniera assolutamente priva di emissioni carboniche.Un’attenzione crescente da parte di Ansaldo Energia verso unasempre più green e che potrebbe svilupparsi ulteriormente anche in nuove scelte di mobilità urbana. Inoltre, nell’ottica di rendere ilsempre più sostenibile e di fornire nuove opportunità di mobilità green a tutti i suoi dipendenti, Ansaldo Energia si è dotata di sei nuovi punti di ricarica Duferco Mobility utilizzabili mediante l’applicazione D-Mobility, attraverso la quale potranno accedere ai servizi di ricarica anche fuori dall’area aziendale.Leinstallate all’interno dell’area aziendale consentiranno ai dipendenti la fruizione di una tariffa agevolata con un notevole risparmio rispetto a quella standard.