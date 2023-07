Lindt & Sprungli migliora guidance 2023 dopo primo semestre positivo

Lindt & Sprungli

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera specializzata nella produzione di prodotti dolciari e cioccolato, ha generatoin aumento del +10,1% a CHF 2,09 miliardi nella prima metà del 2023 (escludendo la Russia). L'utile operativo () è salito a CHF 255 milioni (anno precedente: CHF 185,2 milioni). Ciò corrisponde a undel 12,2% (anno precedente: 9,3%) per la prima metà dell'anno. Tuttavia, a causa di ulteriori aumenti dei costi delle materie prime e maggiori investimenti nelle attività di marketing, la società non prevede che questa tendenza continui nella stessa misura nella seconda metà del 2023.Dedotti gli interessi e le spese fiscali, che sono rimasti pressoché invariati, l'è stato di CHF 204,5 milioni (anno precedente: CHF 138,4 milioni).Alla luce dell'andamento positivo del business nella prima metà dell'anno, Lindt & Sprungli haIl gruppo prevede ora una crescita dellenell'intervallo del 7-9% (precedentemente 6-8%) e un aumento anno su anno deldi 30-50 punti base (precedentemente 20-40 punti base). Questa previsione si basa sull'ipotesi che le tensioni geopolitiche non peggioreranno e che il sentiment dei consumatori rimarrà almeno al livello attuale.Per gli, il gruppo continua a ribadire i suoi obiettivi di crescita delle vendite a medio-lungo termine del 6-8% con un miglioramento del margine operativo di 20-40 punti base all'anno.