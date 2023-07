Open-es e JAGGAER insieme per un Procurement sempre più sostenibile

(Teleborsa) - È stato siglato undestinato a rendere ildelle aziende ancora più sostenibile: la tecnologiaè infatti ora integrata con, la piattaforma digitale che connette aziende, banche, associazioni ed istituzioni in un ecosistema collaborativo, a supporto dello sviluppo e della crescita sulle dimensioni della sostenibilità. Laha in particolare come oggetto la gestione sinergica delle informazioni relative alle catene di fornitura. In questo modo le funzioni procurement potranno analizzare il profilo di sostenibilità dei propri fornitori in maniera integrata sulle piattaforme Open-es e JAGGAER One, consentendo così alla propria filiera di gestire in maniera semplice e sicura il processo di condivisione dei dati ESG e di miglioramento in questo ambito.Questarafforza ulteriormente lo spirito dell’che offrendo unagratuita e adatta ad ogni impresa vuole creare una vera e propria community di realtà che collaborano per il raggiungimento dei comuni obiettivi in ambito ambientale, sociale e di sviluppo economico.“La transizione energetica è un percorso di continua trasformazione che ci vede tutti impegnati nello stesso cammino e in cui la collaborazione tra le imprese lungo le filiere produttive riveste un ruolo fondamentale. Questa “call to action” aperta a tutti rappresenta un’occasione unica per il nostro sistema industriale e finanziario nel supportare e guidare concretamente le imprese nel percorso di sostenibilità e competitività” dichiara, Program Manager di Open-es.“Partnership come questa sono il migliore esempio di come l’Autonomous Commerce sia davvero una rivoluzione per il settore del procurement” conclude, Regional Vice President Southern Europe di JAGGAER.