Amundi SGR fa il suo ingresso nella piattaforma Open-es

(Teleborsa) -, l’iniziativa di sistema volta a rafforzare la collaborazione tra tutte le imprese e ad accompagnarle nellaOpen-es èche riunisce il mondo industriale, finanziario, associativo ed istituzionale, per supportare le imprese nel processo di crescita sulle dimensioni della sostenibilità. Una piattaformache consente a tutte le imprese di avviare un percorso guidato che segue dinamicamente il livello di maturità ESG dell’azienda stessa. Loperanti ine grazie ad un approccio inclusivo e collaborativo, costituisce unadi realtà impegnate nel raggiungimento degli obiettivi ESG.L'ingresso in questa alleanza consentirà ad Amundi di offrire alle aziende del network Open-es strumenti per investire nel proprio percorso di crescita sostenibile. Grazie alla, Amundi SGR ha acquisito una profonda conoscenza del tessuto delle, quotate e non quotate, ed è in grado dinella attuazione dei propri Piani di crescita sostenibile attraverso l’erogazione di contributi in linea con le proprie esigenze,. Amundi metterà inoltre a disposizione delle PMI della community la propria esperienza nel settore previdenziale, attraverso l’offerta die la gestione di mandati previdenziali ESG., CEO di Amundi SGR, ha dichiarato che "l’adesione a Open-es è coerente con il posizionamento di Amundi come investitore responsabile e con la sua vocazione a predisporre soluzioni di investimento nell’interesse dei clienti e della società. La sfida pensionistica è particolarmente forte in paesi come l’Italia le cui dinamiche demografiche fanno emergere la vulnerabilità dei sistemi pubblici e richiedono soluzioni dal settore privato".