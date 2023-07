Mediobanca, utile supera 1 miliardo di euro. Nuovo buyback da 200 milioni

Mediobanca

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio al 30 giugno 2023 con risultati ai massimi storici e al di sopra dei target originali del Piano 2019-23:di 3.304,5 milioni di euro (+16% a/a, e oltre l'obiettivo di 3 miliardi),di 1.621,3 milioni di euro (+25% a/a),di 1.026,8 milioni di euro (+13% a/a). L'cresce a 1,21 (+15% e oltre il target di €1,1), l'EPS normalizzato a 1,42 (+27% a/a) con la redditività più alta di sempre (ROTE 13%, oltre il target di 11%, RoRWA in crescita dal 2,0% al 2,4%)."Nell'esercizio 2022-23 il gruppo ha saputo raggiungere iin termini di ricavi (3,3 miliardi), di utile (oltre il miliardo) e di redditività (ROTE 13%), dimostrando un'ottima capacità di adattarsi ai diversi contesti operativi e di saper cogliere le opportunità di business, migliorando gli obiettivi prefissati con tutti gli stakeholders", ha commentato il"Forte di questa consapevolezza, Mediobanca conseguirà nel prossimo triennio, gestione più efficiente degli RWA e migliore remunerazione degli azionisti, in attuazione del Piano "One Brand - One Culture", ha aggiunto.Scendendo nel dettaglio, ilcresce del 21,8% (1.801 milioni) beneficiando dell'aumento dei tassi che ne ha determinato una costante progressione fino a 502,1 milioni del quarto trimestre. Lesaldano a 843,9 milioni, pressoché stabili sul precedente esercizio, con un buon apporto della gestione del risparmio (410 milioni; +7%; circa il 50% del totale) e dell'attività creditizia (245 milioni +8%).Alla luce di questi solidi risultati, il consiglio proporrà alla prossima assemblea undi 0,85 euro, corrispondente a un payout del 70%, raggiungendo il target di distribuzione fissato nel Piano 2019-23 (1,9 miliardi di dividendi cumulati). Inoltre, in linea con le indicazioni del Piano 2023-26, verrà proposto per es. 2023/24 un primoper un controvalore ad oggi pari a circa 200 milioni e max 17 milioni di azioni (circa il 2% del capitale, e fino ad un ammontare di azioni proprie in portafoglio del 3% considerando quelle già oggi in portafoglio).