Azimut rafforza partnership con LIFTT

Azimut

(Teleborsa) -, gruppo indipendente e globale nell’asset management, nel wealth management, nell'investment banking e nel fintech, annuncia la chiusura di un, la Holding di Venture Capital presieduta dallo scienziato e imprenditore Stefano Buono.L’investimento di Azimut, avvenuto tramite il veicolo Azimut Direct Investment NewCleo SCSp, ammonta a 38 milioni di euro. Il Club Deal, inizialmente lanciato per 25 milioni di euro poi esteso per far fronte alla forte richiesta, consentirà agli investitori di partecipare allo sviluppo di imprese, PMI e startup, beneficiando della crescita del venture capital e dei riflessi che questo determina sull’economia reale.L’operazione - spiega una nota - si inserisce in un round da 62 milioni di euro di LIFTT, quasi interamente sottoscritto, portando oggi la raccolta complessiva della Holding di Venture Capital a 103 milioni di euro e superando gli obiettivi di fundraising prefissati dall’ascensore di imprese., ha dichiarato: “Questa operazione esprime appieno il nostro impegno nell'investire nell'innovazione industriale italiana che abbraccia creatività, ingegnosità e capacità di adattarsi ai cambiamenti., è per noi dunque motivo di orgoglio poterla aiutare a espandere il proprio business al di fuori dei confini nazionali ed europei, iniziando dagli Stati Uniti dove il nostro Gruppo ha una presenza diretta e solide partnership consolidate, e poter permettere ai nostri clienti di partecipare a questa sua crescita.che, purtroppo, molto spesso è costretto a cercare opportunità all'estero, aiutando anche il "rimpatrio delle idee" che rappresenta una sfida e un'opportunità per ridefinire il futuro dell'innovazione industriale nel nostro Paese”., ha commentato: “La collaborazione tra LIFTT e Azimut è un esempio perfetto di come un “network virtuoso” basato in Italia ma aperto all’Europa ed al mondo, capace di mettere a fattor comune i capitali, le competenze e le eccellenze, sia non solo più un auspicio, ma una realtà fattiva. Uno dei nostri obiettivi, fin dalla nascita, è stato quello di. Puntare su chi sviluppa i trend del futuro, inoltre, fornisce un vantaggio competitivo alle aziende del territorio, che nelle nuove tecnologie sviluppate dalle nostre start up potranno trovare strumenti per continuare a creare valore e generare successo”., ha aggiunto: “E’ una grande soddisfazione poter elevare il livello della collaborazione con un leader quale Azimut, che già ci aveva individuati nel 2022 quale loro partner strategico con un investimento diretto in LIFTT.e consente di generare valore per gli investitori partendo dall’economia reale, dal rilancio del tessuto imprenditoriale e dalla “cross pollination” tra idee e know-how, tra visione prospettica ed esperienza. Azimut può quindi agire attraverso la nostra leva per offrire la garanzia di un portafoglio ampio e diversificato, basato su solidi progetti industriali ed al riparo dalle oscillazioni del mercato”.