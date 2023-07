Fed, Goolsbee: nulla fuori discussione a settembre

(Teleborsa) - "Sono aperto alla lettura dei dati. Se c'è un cambiamento importante delle condizioni,". Lo ha affermato, presidente della Federal Reserve Bank of Chicago, in un'intervista a Yahoo Finance, dopo che la scorsa settimana è stato deciso un aumento dei tassi di interesse di 25 punti base. "Non c'è nulla fuori discussione,", ha aggiunto.Durante l'intervista, Goolsbee ha fatto riferimento al fatto che la Fed che si trovi su un "percorso d'oro", che definisce come la riduzione dell'inflazione "senza causare una grave recessione". Se la Fed può farlo, dice Goolsbee, sarebbe "un".Agli economisti che credono ancora fermamente che la disoccupazione debba aumentare affinché l'inflazione scenda, Goolsbee risponde che "questo ciclo economico è così sufficientemente strano e sufficientemente insolito, che. Certamente non si sono applicate negli ultimi sei mesi."