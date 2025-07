Aste BTP, interesse quasi nullo nelle riaperture

(Teleborsa) -da parte degli investitori nei, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 14 luglio 2025.Per quanto riguarda il, sono stati assegnati 220 milioni di euro a fronte di una offerta per 1.050 milioni di euro.Domanda nulla per il, a fronte di una offerta per 700 milioni di euro. Domanda nulla anche per il, a fronte di una offerta per 350 milioni di euro.