TIM Brasil, l'utile raddoppia nel secondo trimestre 2023

(Teleborsa) -, controllata da, ha chiuso il secondo trimestre del 2023 conin crescita del 9,2% su base annua a 5.863 milioni di real brasiliani. Il risultato è stato trainato, ancora una volta, dalla positiva performance registrata nelle principali linee: Mobile Service Revenue (+9,7% YoY); Fixed Service Revenue (+6,5% YoY); e Ricavi di Prodotto (+0,9% YoY).L'ha totalizzato 2.914 milioni di real brasiliani, in aumento del 17,2% su base annua, con i ricavi da servizi come principale motore di questa crescita, insieme a un migliore controllo dei costi e minori spese. L'ha raggiunto il livello storico del 49,7%, aumentando di 3,4 p.p. dal 2Q22.L'è stato di a 638 milioni di real brasiliani, più che raddoppiando (+104% su base annua) l'importo registrato nel 2trim22."Il secondo trimestre del 2023 è caratterizzato da- ha commentato il management - Questa performance è spiegata dalla strategia della società di offrire la migliore offerta, il miglior servizio con il migliore network"."In questo senso, abbiamo iniziato a vedere i primi segnali di evoluzione nella percezione dei clienti, con tassi di abbandono dei clienti postpaid a livelli bassi e livelli di bad debt in diminuzione - ha aggiunto -con l'inclusione di Apple One nelle offerte TIM Black, evolvendo nella nostra customer experience e consolidando la nostra posizione come la più grande e migliore rete mobile del paese".