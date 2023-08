TIM, ipotesi Piano Mef per la rete: ingresso con Cdp e F2i

(Teleborsa) -. È quanto annuncia 'La Repubblica' aggiungendo che la proposta dovrebbe essere presentata a settembre "quando arriverà l'offerta degli americani di Kkr per le infrastrutture". Secondo il quotidiano la cessione permetterà all'ex monopolista di avere i fondi per gli investimenti ora in ritardo."A fine settembre – si legge – dovrebbe arrivare l'per circa 21-22 miliardi di euro. E così la società dovrebbe risolvere i problemi di liquidità che la attanagliano". Kkr ha posto come condizioni di avere la maggioranza della Netco, ma – secondo il quotidiano – "alla società della rete dell'ex monopolista dovrebbe partecipare all'operazione un nocciolo di investitori italiani guidati dal ministero dell'Economia, insieme al fondo F2i e alla Cdp per un totale del 30-35% dell'infrastruttura. La partecipazione diretta dal Mef si è resa necessaria perché Cdp non può assumere i poteri di governance, in quanto controllante della rete concorrente Open Fiber".Il quotidiano sostiene inoltre che "per la prima volta sembra che i francesi diche hanno il 24% di Tim, siano disposti a sedersi al tavolo con il governo" e che "non abbiano più intenzione di far battaglie ostili in Italia". Ad ogni modo "fino a quando questa offerta vincolante non arriverà sul tavolo del Cda la società navigherà a vista". E per questo, – conclude il quotidiano – "la parola d'ordine per il management, guidato da Pietro Labriola, è tirare fino a ottobre".