Simest, operazione da 6 milioni di euro per l’ingresso nel capitale della controllata olandese di SAPA

(Teleborsa) - Con un intervento complessivo di, SIMEST, società del Gruppo CDP per l’internazionalizzazione delle imprese, ha fornito a, società campana leader nei componenti plastici sostenibili per il settore della mobilità, le risorse finanziarie aggiuntive per supportare la crescita della società olandese Promens Zevenaar B.V.. La società è attiva dal 1948 ed è specializzata nello sviluppo e nella produzione diper il settore Truck, destinati a clienti quali Volvo Truck, Scania, Daimler e MAN.L’operazione favorirà ildella posizione del Gruppo nel mercato del Nord Europa alla luce della strategia di sviluppo adottata a favore della crescita settoriale e della diversificazione di base clienti e portafoglio prodotti, con un importante potenziamento nel comparto “Truck”.L’is’inserisce nel percorso di crescita già avviato dalla collaborazione fra SIMEST e SAPA: è del 2022, infatti, l’operazione che ha vistopartecipare con un investimento di 4 milioni di euro al potenziamento dello stabilimento di Sosnowiec in Polonia, mentre nel 2023, con un investimento di 6 milioni di euro, la società del Gruppo CDP ha fornito le risorse necessarie per l’ingresso di SAPA nella Penisola Iberica.All’operazione ha contribuito anche il, strumento che SIMEST gestisce in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.In linea con gli obiettivi definiti nelin termini di impatto sul territorio e ESG, SIMEST ha condiviso con il Gruppo SAPA la valenza strategica dell’impegno verso un percorso orientato alla sostenibilità. Sono stati, quindi, definiti indicatori di performance ESG in termini di gestione responsabile del consumo energetico e della supply chain, al raggiungimento dei quali è previsto il riconoscimento di condizioni vantaggiose.