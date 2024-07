"La Forza delle Connessioni", TIM: Victoria De Angelis nuova testimonial

(Teleborsa) - Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, è la testimonial scelta da TIM per raccontare le novità dell'estate nel nuovo capitolo delSi parte – fa sapere TIM in una nota – con la nuova offerta" che consente di vivere su ogni schermo, dalla TV allo smartphone i Giochi Olimpici Parigi 2024 sui 14 canali Eurosport, il Tour de France, La Vuelta, tanti altri eventi sportivi e l'intrattenimento per tutta la famiglia su TimVision, DAZN con tre partite per ogni giornata del massimo campionato di calcio italiano e gli incontri internazionali, Disney+ e Infinity+.Inoltre, sarà disponibile una speciale promo per avere in un'unica soluzione TimVision insieme a tutti i vantaggi del 5G ULTRA di TIM, che offre le migliori prestazioni con una velocità fino a 2Gbps anche nelle situazioni di congestione grazie alla priorità di accesso alla rete mobile di TIM. TIM lancia anche due offerte estive per l'acquisto dei nuovi smartphone Motorola Razr e Samsung Galaxy.Lo spot – si legge nella nota – è pianificato a rotazione insieme ad uno speciale contributo video in cui Victoria è immersa nella "Forza delle Connessioni" TIM. "Don't wanna sleep", estratta dall'album Rush! dei Maneskin, è la colonna sonora degli spot da 30” e 20”. La campagna televisiva, on air sulle principali emittenti nazionali, è affiancata da una pianificazione videostrategy su web con adv display, sui social e all'interno dei punti vendita TIM con attività BTL dedicata.