Italian Insurtech Summit al via a novembre: un ponte fra community e giovani

(Teleborsa) -, l’evento di riferimento per il settore assicurativo,in forma estesa, con più giornate, più temi e più speaker e con un’alternanza tra giornate in presenza e online. L’evento si svolgerà, nella cornice di, in Corso di Porta Romana, e sarà un’occasione unica di approfondimento e per fare networking.La nuova edizione vuole mettere al centro della propria agenda tematiche di attualità, come, ponendosi, per la prima volta, come ponte tra gli operatori del mondo assicurativo e i giovani, allo scopo di favorire l’avvicinamento di questi ultimi all’industry. A questo scopo si saranno organizzate anchesui principali strumenti per la, per mettere in luce l’importanza didi svolgere iniziativeper le risorse che già operano all’interno del settore.Lo scopo di IIA è quello di, in cui le aziende possano colloquiare con le giovani menti, spiegando loro quello che stanno cercando, e creare al contempo contaminazione e sperimentazione. Il Summit sarà unper tutti gli attori della filiera che avranno l’opportunità diche stanno impressionando il mercato e delle soluzioni messe in campo dai colleghi.L’evento mira, al tempo stesso, a diventare un. Secondo le stime di IIA infatti, sebbene il 45% dei consumatori digitalisottoscriverebbe una polizza digitale, la maggior parte. Il 30% dei consumatori non saprebbe infatti cosa assicurare oltre il proprio veicolo, facendo diventare la lotta alla diseducazione assicurativa una delle mission principali dell’associazione.L’Italian Insurtech Summit 2023 sarà suddiviso inche punta a comprendere meglio le esigenze dei consumatori digitali e come la digitalizzazione possa contribuire al settore assicurativoche approfondirà, con la partecipazione di relatori internazionali, i nuovi modelli di business e l'offerta del mercato assicurativo;, concentrato sulla formazione, l'aggiornamento delle competenze (skilling e reskilling) e la proiezione sul futuro del lavoro nel settore assicurativo."Siamo pronti per vivere la quarta edizione dell’IIA Summit, la più ambiziosa di quelle realizzate sin ora, che si presenta in una nuova veste. Oltre a ospitare tutti gli operatori del settore Insurtech, e anche personalità esterne alla community (il 50% dei presenti apparterranno a settori non assicurativi), la nuova edizione vuole promuovere l’ingaggio dei giovani che devono cominciare ad assumere un ruolo da protagonisti", commentaPresidente di IIA.Sul palco dell’Italian Insurtech Summit 2023 sono attesi per quest’anno. Come di consueto l’evento sarà costellato da appuntamenti e contributi di valore; tra i prestigiosi partner coinvolti nell'evento, si annoverano Heidrick & Struggles, leader nell'executive search, che presenterà una panoramica degli eccellenti talenti e delle realtà insurtech in Italia, e Plug & Play, un punto di riferimento nell'ambito dell'open innovation, il quale offrirà esempi concreti su come promuovere e accelerare l'innovazione.