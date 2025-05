AIGA aderisce al Consiglio Nazionale dei Giovani: “Nuova voce per avvocatura in dialogo con istituzioni”

(Teleborsa) -l’organo consultivo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la funzione di rappresentare le istanze delle nuove generazioni nel confronto con le istituzioni.- si legge nella nota - è stata deliberata domenica 11 maggio nel corso dell’Assemblea del Consiglio, a Roma, alla quale ha preso parte il Presidente AIGA, Carlo Foglieni: “L’ingresso di AIGA nel Consiglio è un’opportunità per offrire il contributo della giovane avvocatura alla costruzione di un Paese più giusto, attento ai diritti e capace di valorizzare il merito e le competenze”, ha affermato.Secondo il numero uno dei Giovani Avvocati,è chiamato a rinnovarsi, vogliamo portare la voce dei giovani avvocati nei luoghi in cui si disegna il futuro. Riteniamo fondamentale che le politiche per i giovani non prescindano mai da un dialogo con chi rappresenta il mondo del lavoro, della formazione e della giustizia. AIGA sarà parte attiva di questo percorso, con spirito di servizio e visione costruttiva”.Presieduto da, il Consiglio Nazionale dei Giovani riunisce le principali organizzazioni giovanili italiane e opera in raccordo diretto con le più alte istituzioni dello Stato, rappresentando un punto di riferimento nella progettazione delle politiche per le nuove generazioni. Un organismo strategico in cui la presenza di AIGA acquista un significato ancora piùforte, in un momento in cui i temi dell’accesso alla professione, della transizione al lavoro e della formazione continua richiedono attenzione e visione.“Ringrazio il Presidente Carlo Foglieni e tutta l’Associazione Italiana Giovani Avvocati per aver voluto aderire al Consiglio Nazionale dei Giovani – afferma la Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani,La presenza di una organizzazione come l’AIGA è un valore aggiunto per un organo come il nostro, soprattutto per le funzioni a cui siamo chiamati, quali la formulazione di pareri e proposte su atti normativi di iniziativa del Governo su materie che interessano i giovani. È una sinergia importante anche per l’attività di ricerca che svolgiamo, collaborando con le Amministrazioni pubbliche nell’elaborazione di studi e nella predisposizione di rapporti sulla condizione giovanile, utili a definire le politiche giovanili. Sono certa che questa adesione avrà un valore reciproco