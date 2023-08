Reply, Intermonte abbassa target price e conferma Outperform

Intermonte

(Teleborsa) -ha diminuito aper azione (da 133,5 euro) ilsu, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del secondo trimestre 2023 , con gli analisti che sottolineano come la crescita organica dei ricavi abbia rallentato all'8,5% (pur risultando migliore delle attese) e il margine EBITDA si sia assestato al 14,1% (risultando inferiore alle previsioni).Alla luce dei risultati, Intermonte conferma le previsioni sui ricavi e sull'EBITDA, che ipotizzano una crescita organica dell'8% e un margine EBITDA del 16% per il secondo semestre. Per quanto riguarda le stime 2024 e 2025, conferma l'ipotesi di una crescita organica del 10% e di un margine EBITDA del 16% (ovvero nella fascia alta del range 14-16% generalmente indicato dal management) perché si aspetta che la dinamica del settore rimanga forte. Al di sotto della linea dell'EBITDA, aumenta D&A e oneri finanziari, determinando una"I risultati del secondo trimestre 2023 hanno mostrato una decelerazione delle tendenze commerciali in Germania che prevediamo essere temporanea - si legge nella ricerca - Prevediamo una ripresa della redditività nei prossimi trimestri eper sfruttare l'ondata di investimenti legati alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale".