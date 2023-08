Fineco, a luglio raccolta netta pari a 486 milioni di euro

Fineco

(Teleborsa) -ha chiuso il mese dicon unapari a 486 milioni di euro, in linea con le stime comunicate in occasione dei risultati del primo semestre , evidenziando il proseguimento del percorso di crescita della banca. L'asset mix vede infatti una raccolta diretta positiva per 199 milioni, pur in presenza di versamenti fiscali più alti di circa 260 milioni rispetto allo stesso mese del 2022 in seguito all'anticipo a luglio delle scadenze che lo scorso anno erano state pagate ad agosto. La componente amministrata è pari a 251 milioni, mentre la raccolta gestita è pari a 36 milioni, sostenuta dalla raccolta retail di Fineco Asset Management (122 milioni) che ha intercettato i deflussi dal comparto assicurativo (-165 milioni).I ricavi delsono stimati per il mese di luglio a 14 milioni di euro, un dato in crescita di oltre il 35% rispetto alla media dei ricavi dello stesso mese tra il 2017 e il 2019. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa 110 milioni.nel mese di luglio ha registrato una raccolta retail di 122 milioni di euro, con un particolare interesse della clientela per i prodotti rivolti agli investitori prudenti, caratterizzati da un'elevata protezione. La raccolta da inizio anno è pari a 2,5 miliardi per le classi retail e di 77 milioni per quella istituzionale (di cui 175 milioni nel solo mese di luglio), portando le masse complessive di FAM a 29,9 miliardi: 19 miliardi nella componente retail (+22% a/a) e 10,9 miliardi in quella istituzionale (+3% a/a). L'incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della Banca è salita al 33,6% rispetto al 29,3% di un anno fa.Nel mese di luglio sono stati acquisiti 8.501, +23% rispetto a luglio 2022, portando i nuovi clienti da inizio anno a 68.592, in crescita del +25% rispetto a un anno fa. Il numero dei clienti totali al 31 luglio 2023 si è attestato a 1.529.436, in crescita del 4,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Ilè pari a 117,7 miliardi di euro, +11% rispetto a 106,5 miliardi di luglio 2022. In particolare, le masse del Private Banking si attestano a 52,9 miliardi di euro rispetto a 46 miliardi di un anno fa (+15% a/a).