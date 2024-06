Fineco, raccolta maggio a 946 milioni di euro. Gestito a 364 milioni

Fineco

(Teleborsa) -ha registrato nel mese diunpari a 946 milioni di euro. L'asset mix vede una solida componente gestita a 364 milioni di euro (più che raddoppiata rispetto a 180,3 milioni di maggio 2023) con la raccolta retail di Fineco Asset Management che con 234 milioni di euro ha più che controbilanciato i deflussi dall'assicurativo (rallentati rispetto al mese precedente a -75 milioni). La raccolta amministrata ha raggiunto 712 milioni di euro, mentre la diretta è stata pari a -130 milioni di euro.I ricavi del brokerage nel mese di maggio sono stimati a 19 milioni di euro (+70% rispetto alla media mensile del periodo 2017/2019), raggiungendo da inizio anno 90 milioni (+14% a/a)"I robusti dati di raccolta di maggio confermano l'attrattività di Fineco nei confronti di una clientela particolarmente interessata a utilizzare i servizi di investimento della banca, sia con il supporto dei consulenti finanziaria sia per la possibilità di interagire direttamente con i mercati tramite la piattaforma di brokerage - ha commentato l'- L'accelerazione del numero di nuovi clienti si affianca a un trend di mercato sempre più orientato verso servizi di consulenza più trasparenti e efficienti, favorendo così un generale rafforzamento della componente gestita. Emerge con forza il ruolodecisivodella Rete di consulenti nell'accompagnare i clienti in questo percorso, utilizzando l'intera gamma di strumenti messi a disposizione dai servizi di consulenza evoluta"nel mese di maggio ha registrato 234 milioni di euro di raccolta retail, portando la raccolta da inizio anno a 883 milioni. Le masse complessive di FAM si attestano a 32,3 miliardi di euro: 21,4 miliardi nella componente retail (+18% a/a) e 11 miliardi in quella istituzionale (+4,6% a/a). L'incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della banca è salita al 35,2% rispetto al 33,0% di un anno fa.Nel mese di maggio sono stati acquisiti 12.113 nuovi(+13% a/a), portando i nuovi clienti da inizio anno a 63.218 (+24% a/a). Il numero dei clienti totali al 31 maggio 2024 si è attestato a 1.606.121.