Antitrust, via libera con condizioni ad IP per l'acquisto di Esso in Italia

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () ha dato il, secondo quanto riportato nel Bollettino odierno dell'AGCM. L'autorizzazione dell'Antitrust è avvenuta a condizione che Italiana Petroli "dia piena ed effettiva esecuzione" ad. In sintesi, il gruppo guidato dalla famiglia Brachetti Peretti dovrà prevedere la messa a disposizione di terzi di capacità di transito e stoccaggio su sistema logistico Sigemi (nel nord ovest); la messa a disposizione di terzi di volumi di benzina a Napoli, GPL e Cherosene a Trecate e la possibilità di svincolare una parte, fino al 30% della fornitura, in esclusiva per i distributori Esso riforniti da IP in alcune aree del paese.Senza questi rimedi, l'istruttoria aveva infatti appurato che laeffettiva, anche attraverso la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, in 17 mercati locali extra-rete (11 di tipo B2B e 6 di tipo B2C) e 537 mercati locali rete (di cui 532 su rete ordinaria e 5 su rete autostradale).Ilopera a livello integrato nel ciclo petrolifero del downstream, dall'approvvigionamento del greggio, alla raffinazione, alla logistica, fino alla distribuzione e vendita dei prodotti, sia su rete ordinaria (stradale e autostradale) che sull'extra-rete (all’ingrosso e al dettaglio). Nel 2022, il fatturato consolidato del Gruppo API è stato pari a circa, prevalentemente realizzato in Italia.è una società attiva nel settore downstream della raffinazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi. Attualmente Esso è presente nel mercato retail attraverso un modello organizzativo cosiddetto del grossista con marchio o branded wholesale (dato che nel febbraio 2018 ha ultimato la transizione dismettendo tutti i punti vendita su rete stradale e autostradale di sua proprietà). Il fatturato mondiale consolidato del gruppo ESSO è stato pari a circa 398,6 miliardi di euro nel 2022, di cui circarealizzati esclusivamente in Italia.L'operazione all'esame dell'AGMC consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo, da parte di IP, di una società di nuova costituzione nella quale ESSO conferirà le proprie attività petrolifere downstream, al netto del ramo lubrificanti e prodotti chimici. Un. ESSO si è impegnato, in particolare, a conferire nella NewCo: le proprie attività petrolifere downstream ancora presenti in Italia (al netto del ramo lubrificanti e prodotti chimici); le sue partecipazioni nelle società Sarpom (75,04%), Engycalor (100%) e Disma (12,5%); i suoi contratti di fornitura di bitume e altri prodotti (benzine e gasoli); tutti i propri assets logistici, il magazzino idrocarburi e il proprio capitale circolante.