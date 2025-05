Herc Holdings estende l'offerta per l'acquisto di H&E Equipment

Herc Holdings

H&E Equipment Services

(Teleborsa) -ha esteso la sua offerta pubblica di acquisto ( OPA ), annunciata nei mesi scorsi, per l'acquisizione di tutte le azioni ordinarie in circolazione di, fino al 29 maggio 2025 rispetto alla scadenza iniziale del 22 maggio, salvo ulteriori proroghe.L'Offerta è stata prorogata per consentire il soddisfacimento delle restanti condizioni dell'offerta pubblica di acquisto.Ilè pari a 78,75 dollari in contanti e 0,1287 azioni ordinarie Herc, per ogni azione H&E.Come riferito da, il depositario e agente pagatore dell’offerta, circa il 67,72% delle azioni H&E in circolazione sono state validamente conferite e non ritirate alla chiusura delle attività il 22.05.2025. Un ulteriore 2,34% delle azioni è stato conferito secondo le procedure di consegna garantita.