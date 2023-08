Generali, Donnet: gruppo è sempre più redditizio, diversificato e resiliente

Generali

Banca Generali

(Teleborsa) - "I primi sei mesi del 2023 hanno confermato ancora una volta cheche gode di una solida posizione finanziaria" e che "è sulla buona strada per raggiungere tutti i principali obiettivi finanziari annunciati a dicembre 2021". Lo ha affermato il, durante la call con gli analisti che ha seguito la pubblicazione dei risultati del primo semestre 2023 Donnet ha spiegato che idisono aumentati a 42,2 miliardi di euro, "trainati dalla significativa crescita dei Danni (+10,6%)" e che ilha registrato "un aumento sostanziale" a 2,3 miliardi di euro (+60,9% rispetto al primo semestre 2022), che si traduce in un aumento del 64,6% dell'EPS rettificato."Ciò è stato trainato dal miglioramento del, unitamente ad una plusvalenza non ricorrente legata alla cessione di uno sviluppo immobiliare londinese (193 milioni di euro al netto delle imposte) - ha detto il CEO - Riflette anche l'impatto di 97 milioni di euro di svalutazioni su strumenti a reddito fisso russi registrati nel primo semestre 2022. Inoltre, il risultato netto è salito a 2,2 miliardi di euro".Donnet ha spiegato che "i Life Net Inflows sono stati pari a -877 milioni di euro, pur con una Net Inflows positivi sia nel comparto Unit Linked che in quello Protection, conseguiti grazie all'ottima rete distributiva di agenti, che ha parzialmente compensato la raccolta netta in uscita da Savings. È importante ricordare che ciò è in linea con la. Riflette inoltre le tendenze del settore osservate nei canali bancari in Italia e Francia".Il manager ha evidenziato che il risultato operativo del segmento"è stato di 498 milioni di euro nel primo semestre, in aumento dell'1,3% rispetto al primo semestre 2022, conche è cresciuta del 41,2%, più che compensando la flessione dell'Asset Management (-18,9%)".Donnet si è anche soffermato su quelle che ha chiamato "lerecentemente annunciate - Liberty Seguros e Conning Holdings e le sue affiliate - che consentiranno al Gruppo dinel settore assicurativo europeo e potenziare la propria piattaforma globale di asset management".Ulteriori aggiornamenti sulle due acquisizioni saranno forniti in occasione di un, che sarà anche l'occasione per analizzare i progressi positivi verso gli obiettivi del piano strategico "Lifetime Partner 24: Driving Growth".