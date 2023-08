Servizi Italia, TP ICAP Midcap conferma target price e Buy

Servizi Italia

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato ilper azione) e il) su, quotata su Euronext STAR Milan e leader nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato , che si è chiuso con ricavi consolidati pari a 143,8 milioni di euro e un risultato netto consolidato pari a 2,9 milioni di euro."Servizi Italia ha pubblicatodel primo semestre, a conferma che i pianeti si stanno allineando e che i margini del gruppo ne stanno beneficiando", commentano gli analisti.TP ICAP Midcap ricorda che che il: avvio dell'attività di sterilizzazione a San Paolo; avvio di un piano di acquisto di azioni proprie pari al 20% della capitalizzazione di mercato; turnover del proprio portafoglio di attività in luglio con la cessione del ramo d'azienda albanese non consolidato e l'acquisizione del 33% dell'italiana Technoconsulting.