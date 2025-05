Cofle, TP ICAP Midcap abbassa target price e conferma Buy

Cofle

John Deere

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato il(aper azione da 7,3 euro) e confermato la) sul titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles.Alla conferenza TP ICAP, il management di Cofle ha fornito un aggiornamento sullo stato dei suoi mercati.da novembre, con la maggior parte dei clienti ancora cauti. Tuttavia, il management rileva un leggero aumento degli ordini da maggio, con persino un cliente chiave che chiede di mantenere le proprie capacità produttive pronte in caso di ripresa degli ordini. Al contrario, l', con un forte afflusso di ordini a cui il gruppo può rispondere solo in modo selettivo, richiedendo persino la mobilitazione di team aggiuntivi presso le sedi indiane.Il. Cofle sta riducendo la sua forza lavoro in Turchia nell'attività AM dedicata all'export al fine di trasferire le sue capacità in India e sta riorganizzando la sua forza lavoro turca per l'attività OEM in linea con il calo degli ordini. In Italia, il gruppo sta riuscendo a ridistribuire la sua forza lavoro tra le divisioni AM e OEM.Per quanto riguarda l'impatto dei dazi statunitensi, il gruppo è. Per il primo cliente, Cofle fornisce un sito tedesco che sta ottenendo buoni risultati e ha ridotto significativamente le sue esportazioni verso gli Stati Uniti. Per quanto riguarda INEOS, è il produttore che esporta di più negli Stati Uniti e Cofle sta attualmente negoziando con loro per trasferire in modo appropriato i dazi doganali.