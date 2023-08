BCE, Kazaks: eventuali aumenti dei tassi saranno molto piccoli

(Teleborsa) - "Sui tassi di interesse, il grande aumento è alle nostre spalle Se guardiamo ai prossimi mesi,". Lo ha detto, presidente della Banca centrale della Lettonia e membro del Consiglio direttivo della BCE, in un'intervista all'emittente lettone TV3.Kazaks non ha espresso una posizione chiara in vista del meeting di settembre della BCE, affermando che - mentre l'inflazione sta rallentando in tutta la zona euro -trimestrali della BCEper agosto prima di stabilire una linea d'azione.