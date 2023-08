Applied Materials, outlook superiore alle attese dopo 3° trimestre positivo

Applied Materials

(Teleborsa) -, società statunitense che fornisce apparecchiature, servizi e software per la produzione di chip, ha chiuso il terzo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 30 luglio) conper 6,43 miliardi di dollari, undel 46,3%, undi 1,80 miliardi di dollari e un utile per azione () di 1,85 dollari., la società ha riportato un margine lordo del 46,4%, un utile operativo di 1,82 miliardi di dollari e un utile per azione di 1,90 dollari (superiore alle stime degli analisti per 1,74 dollari).La società ha generato 2,58 miliardi di dollari ine ha distribuito 707 milioni di dollari agli azionisti, inclusi 439 milioni di dollari in riacquisti di azioni e 268 milioni di dollari in dividendi."Applied Materials ha ottenuto buoni risultati nel nostro terzo trimestre fiscale, con entrate e utili nella fascia alta del nostro range di riferimento - ha affermato il- Negli ultimi anni, abbiamo concentrato la nostra strategia e i nostri investimenti su tecnologie chiave per accelerare l'era dell'Internet of Things e dell'IA, consentendoci di ottenere costantemente ottimi risultati nel 2023 e posizionando Applied Materials per una sovra-performance sostenibile".Neldell'anno fiscale 2023, Applied Materialsche le vendite nette saranno di circa 6,51 miliardi di dollari (più o meno 400 milioni di dollari) e l'EPS rettificato tra 1,82 e 2,18 dollari. Le stime sono superiori alle attese degli analisti (ricavi per 5,86 miliardi di dollari ed EPS di 1,61 dollari).