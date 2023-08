Farfetch, outlook deludente dopo secondo trimestre in chiaroscuro

Farfetch

(Teleborsa) -, piattaforma online per la vendita di beni di moda, lusso e design, ha chiuso il secondo trimestre del 2023 conpari a 572 milioni di dollari (vs 579 milioni di dollari dello stesso periodo dello scorso anno e 649 milioni di dollari attesi dagli analisti) e undi -0,21 dollari (vs -0,21 dollari di un anno fa e -0,42 attesi dagli analisti). L'è stato negativo per 30,6 milioni di dollari, in peggioramento dai 24,2 milioni di dollari del secondo trimestre 2022.La società ha segnalato un record dipari a 4,1 milioni, in aumento del 7% su base annua."Sono soddisfatto della nostra performance del secondo trimestre, che dimostra i nostri- ha commentato il- La nostra piattaforma digitale ha funzionato particolarmente bene, tornando a crescere pur mantenendo un margine di contribuzione degli ordini stabile. Questo, insieme a significativi risparmi nella base dei costi in tutte le aree dell'azienda, significa che la nostra piattaforma digitale è più redditizia rispetto allo scorso anno".Ladi entratedi 2,5 miliardi di dollari (rispetto ai 2,3 miliardi di dollari del 2022) sono al di sotto delle stime medie degli analisti per 2,8 miliardi di dollari. Inoltre, Farfetch si aspetta un margine EBITDA rettificato positivo fino all'1%, in miglioramento rispetto al -5% nel 2022, e un free cash flow positivo, in miglioramento da negativo nel 2022.